Em festa, ex-BBB é confundida com Juliana Paes; saiba quem é

A coluna Fábia Oliveira, que tem amigos em todos os lugares, descobriu que uma ex-BBB está sendo comparada com Juliana Paes. Trata-se de Monique Amim, que participou da décima segunda edição do reality da TV Globo.

Um amigo desta jornalista contou que Monique está passando uns dias em João Pessoa, na Paraíba, ao lado de outras famosas como Carol Narizinho, Tati Minerato e Deniziane Ferreira.

As musas foram convidadas para o lançamento da banda Forró Pegado, que é produzida pela Sonora Music. Na cidade, o empresário do entretenimento Paulo Artur as recebeu com pompas e circunstâncias, organizando um roteiro de passeios pela região. Que chique!

No entanto, Amim acabou ganhando destaque pela semelhança com a atriz. A coluna até compartilhou a fotos das duas lado a lado, para você, meu caro leitor, tirar sua conclusão.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3 Ex-BBB Monique Amim e Juliana Paes Agência Fred Pontes/Divulgação 2 de 3 A participante do BBB12 foi confundida com a atriz Agência Fred Pontes/Divulgação 3 de 3 Juliana Paes Reprodução

Ainda de acordo com nossa fonte, durante a festa em comemoração a estreia da carreira artística do grupo, Monique Amim foi confundida inúmeras vezes com Juliana. Eita!

Atualmente, Monique Amim é estudante de nutrição e leva a vida como modelo e influenciadora. No Instagram, a beldade conta com mais de 715 mil seguidores.