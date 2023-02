‘Filha do Carnaval’, Mari Baianinha curte folia após três anos: ‘Matar a saudade’

Como a alcunha já entrega, Mari Baianinha é nascida em Salvador. Mais que isso: ela veio ao mundo na Quarta-feira de Cinzas de 1994. Se naquele ano a data fechou a semana de festa, neste ano abriu alas, e a influencer fez questão de vir a Salvador para celebrar.

“A vida inteira eu vim para o Carnaval. Quando eu era pequena, minha mãe trazia, então estou acostumada a estar por aqui. Então é um momento de matar a saudade”, revela ela, que foi ao camarote Expresso 2222 nesta sexta-feira (17) ao lado do noivo Jonas Sulzbach.

E a saudade de Mari é maior que a dos conterrâneos, pois seu hiato é de três anos. Acontece que na última edição do Carnaval, em 2022, ela se confinou antes de todos no Big Brother Brasil daquele ano, fazendo-a desfalcar a festa.

Em 23, ela vai passar três dias da festa em Salvador, pois no domingo vai a Paris para prestigiar a semana de moda. Além de ter uma quantidade limitada de datas, ela também teve de conciliar a curtição com a produção de conteúdo – alternando, durante sua estadia no Expresso, fotos com fãs e gravação de stories do patrocinador.

“Tem como curtir o Carnaval sim. Dá para conciliar tranquilo. Mas eu só fico tranquila quando entrego tudo que foi pedido. Aí depois eu posso beber, curtir e perder tudo em paz”, brinca.

Apesar disso, o trabalho fez ela deixar de prestigiar as duas atrações que mais estava ansiosa para ver nesta segunda noite de Carnaval: Pabllo Vittar e Luísa Sonza.

“Já já vou correndo para o Camarote Salvador [localizado no fim do circuito Barra-Ondina, enquanto o Expresso fica no início] para tentar pegar o fim do desfile. Mas ontem eu fiquei no trio de Leo Santana e deu para aproveitar bastante”, ressalva.

