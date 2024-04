Em meio a embate com Lira, governo libera R$ 2,4 bilhões em emendas

Na última semana, ocorreu mais um episódio no aumento da tensão entre Lira e o ministro Alexandre Padilha, que já vem acontecendo desde 2023. O presidente da Câmara elevou o tom ao demonstrar irritação com a interferência do Palácio do Planalto na votação sobre a manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão. Lira chamou Padilha publicamente de “desafeto pessoal” e “incompetente”. A jornalistas, o presidente afirmou que o ministro teria vazado a notícia de que a confirmação da prisão de Chiquinho representaria um enfraquecimento da sua liderança na Câmara. Em discurso na cerimônia de inauguração da nova sede da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), na última sexta-feira (12), Lula demonstrou apoio à Padilha após o embate com Lira. O presidente elogiou a determinação de Padilha em seu cargo: “Só de teimosia o Padilha vai permanecer nesse ministério por muito tempo.” O ministro estava presente no evento.

