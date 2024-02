Em missão privada, EUA lança foguete para a Lua pela 1ª vez em 52 anos

Na manhã desta quinta-feira (15/2), um foguete da SpaceX decolou do Cabo Canaveral com o objetivo de uma missão privada: levar o módulo de pouso Nova-C, da Intuitive Machines, para a Lua. É a primeira viagem ao satélite dos Estados Unidos em 52 anos.

A Nasa auxiliou a operação, que está programada para durar uma semana. A Odysseus, como é chamado o módulo de pouso lunar, saiu com o foguete Falcon 9, da SpaceX, empresa de Elon Musk.

Assista ao lançamento no vídeo publicado pela SpaceX clicando aqui (o lançamento em si acontece por volta dos 45 minutos). O foguete de dois estágios e 25 andares foi lançado da Flórida e havia sido adiado da quarta-feira (14/2). Os especialistas notaram temperaturas irregulares no metano líquido que integra o sistema de propulsão. Após a solução do problema, o lançamento foi confirmado.

Lançamento de foguete da SpaceX com a ajuda da Nasa para missão privada até a Lua A Odysseus leva seis instrumentos da Nasa e mais seis cargas comerciais para testes de produtos e um pack de câmeras construído por estudantes para registrar o pouso em si. Há equipamentos para estudar o ambiente de partículas carregadas na superfície da Lua e testar tecnologias de navegação e câmeras.

Um sensor inovador vai utilizar ondas de rádio para determinar com precisão quanto propelente criogênico resta em um tanque no ambiente sem gravidade. Isso será útil para futuras missões lunares e outras viagens ao espaço.

Missão privada e histórica O voo deve durar uma semana e o objetivo é pousar na cratera Malapert A, perto do polo sul da lua, no dia 22 de fevereiro. Se tudo der certo, será a primeira descida controlada à superfície lunar por uma nave espacial dos EUA desde a última missão lunar tripulada pela Apollo em 1972. E também a primeira por uma empresa privada.

No mês passado, o Japão tornou-se o quinto país a colocar uma sonda na Lua. A Índia foi a quarta nação a pousar no satélite. Antes, os EUA, a antiga União Soviética e a China eram os únicos outros países que realizaram pousos lunares suaves com sucesso. Em 2019, inclusive, a China fez o primeiro pouso no “lado escuro” da Lula.