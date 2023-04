Vanessa Carvalho é atacada após fim do namoro de Key e Gustavo

A influenciadora Vanessa Carvalho vem sendo atacada pelos fãs do, agora, ex-casal Key Alves e Gustavo Benedeti, desde que os dois anunciaram o término. O motivo foi uma especulação de que os dois estivessem flertando, o que foi prontamente negado pela ex-Casamento às Cegas.

Mesmo sem motivos concretos, a atriz tem recebido hates e se defendeu, através de um comunicado enviado por sua assessoria de imprensa. “Eu torcia para o casal enquanto os dois estavam dentro da casa e torço para que sejam felizes aqui fora, independente da notícia da separação”, explicou.

Após a divulgação do término de Gustavo e Key Alves, Vanessa se viu no meio do furacão e precisou se pronunciar. “Nós somos apenas amigos. Não aconteceu nada além de uma amizade entre mim e ele”, esclareceu a influenciadora.

Após o anúncio do fim do relacionamento com Gustavo, Key Alves resolveu abrir seu coração sobre o rompimento. A jogadora de vôlei usou seu Instagram para falar que foi uma decisão do ex-brother e desabafou sobre o comportamento do amado fora do reality show.

“Primeiro a morte do meu avô enquanto eu estava confinada, depois a lesão gravíssima da minha irmã, e agora um término. Essa é a minha vida exposta em 2 meses para o mundo todo. Eu sempre tive que ser forte porque nada foi fácil e nada conquistei de olhos fechados”, começou ela.

E completou: “Sempre foi difícil pra mim, sempre fui julgada, sempre fui humilhada, sempre fui tratada como nada. A diferença é que eu nunca parei, a diferença é que eu sempre lutei… Hoje, mais do que nunca, tenho que ser forte. Não esperava passar por isso com ele e com toda certeza me destruiu. Não foi um término amigável”, garantiu Key.

A jogadora ainda revelou como ficaria a relação dos dois a partir de agora. “Não vamos continuar sendo amigos. Foi uma decisão dele, e não minha! A verdade é que nem tentamos. Eu fiz de tudo por nós enquanto ele só pensou nele, triste. Eu realmente acreditei que após o reality teríamos uma vida juntos aqui fora, mas acreditei sozinha, como muitos viram”.