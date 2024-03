Em novo recorde, Rio de Janeiro atinge sensação térmica de 62,3°C

O Rio de Janeiro registrou, neste domingo (17/3), mais um recorde histórico na sensação térmica, com 62,3°C. Até o momento, esta é a maior sensação térmica registrada desde 2014, quando o Sistema Alerta Rio iniciou as medições. A estação onde a medição foi alcançada no bairro de Guaratiba, na zona oeste da cidade.

Devido ao calor extremo, com temperaturas de 41°C no estado, os cariocas e os turistas lotaram as praias desde o início da manhã. De acordo com as previsões para os próximos dias, o tempo permanecerá estável com altas temperaturas, porque há um sistema de alta pressão no oceano.

A sensação térmica é um índice de calor calculado a partir dos dados de temperatura e da umidade relativa do ar. “Quanto maior for a temperatura e a umidade relativa do ar, maior será a sensação térmica nesta região”, pontua a página do Centro de Operações do Rio de Janeiro.

O recorde anterior foi na mesma região, nesse sábado (16/3), com sensação de 60,1°C. O centro informa que Guaratiba possui características geográficas que favorecem esses registros. “Esta região é úmida por conta da proximidade com o oceano e costuma receber influência de ventos quentes de quadrante norte no período da manhã”.

A Secretaria Municipal de Saúde do estado recomenda que a população se mantenha sempre hidratada, evite atividades ao ar livre entre 10h e 16h, utilize protetor solar, use roupas leves, entre outros.

Alerta na semana Ainda, segundo as previsões do Alerta Rio, nesta segunda-feira (18/3) o céu estará claro e parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva. As temperaturas permanecerão estáveis e elevadas, com máximas em torno dos 40°C.

Na terça-feira (19/3) e na quarta-feira (20/3), haverá instabilidade em altos e médios níveis da atmosfera, reforçadas pelo calor, com previsão de pancadas isoladas de chuva moderada pela tarde e noite.

Já na quinta-feira (21/3), a aproximação de uma frente fria pelo oceano influenciará instabilidades no continente. Portanto, há previsão de pancadas isoladas de chuva moderada a forte a partir da tarde. Os ventos poderão chegar a 75,9 km/h.