Mega da Virada 2023 traz premiação recorde estimada em R$ 570 milhões

Vai chegando o fim do ano e a Mega da Virada sempre ganha destaque nas rodas de conversa entre amigos e familiares. Afinal, quem não quer começar o novo ciclo com uma grande bolada de dinheiro para realizar todos os sonhos?

E em 2023, a 15ª edição do concurso das Loterias CAIXA será ainda mais especial, pois sorteará o prêmio recorde de impressionantes R$ 570 milhões, que não acumula. Uma premiação capaz de transformar a vida de qualquer brasileiro!

Com a campanha “Mega da Virada. É muito dinheiro pra qualquer um”, o prêmio histórico abre espaço para os brasileiros pensarem em tudo o que poderiam alcançar com o valor milionário, seja fazendo apostas individuais ou entrando nos populares bolões feitos nas lotéricas.

O sorteio da Mega da Virada acontecerá no dia 31 de dezembro, a partir das 20h, pelo horário oficial de Brasília, a poucas horas da virada do Ano-Novo.

A probabilidade de sair vencedor varia de acordo com a quantidade de números jogados. Segundo a CAIXA, em uma aposta simples, de 6 números, a chance é de uma em 50.063.860. Mas as chances podem aumentar muito ao se apostar em mais números.

Como participar

Para concorrer ao prêmio, o apostador pode jogar on-line pelo aplicativo Loterias CAIXA, pelo portal loteriasonline.caixa.gov.br ou ir até a lotérica mais próxima.

Ao apostar, deve-se escolher de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante. Ganha quem acertar os 6 números sorteados. Mas o prêmio principal deste sorteio especial não acumula, então se ninguém acertar 6 números, ganha quem acertar 5. Se ninguém acertar 5, ganha quem acertar 4.

As lotéricas também comercializam cotas de bolões, que são apostas feitas em grupo, com o objetivo de aumentar as chances de ganhar. Cada cota comprada pelo apostador recebe um comprovante individual, que garante ao apostador o recebimento da sua parte do prêmio.

Como resgatar o prêmio

Há várias opções para o ganhador requisitar sua premiação.

Se o prêmio for num valor até de R$ 2.112,00, o apostador pode receber diretamente em uma lotérica. Se o valor for maior, o ganhador precisa ir até uma agência da CAIXA.

Importante ressaltar que é preciso levar RG e CPF e o recibo de aposta impresso, seja de jogo feito na lotérica ou on-line. Ele pode imprimir o comprovante da aposta on-line, que possui um código de barras, gerar o Código de Resgate, que tem validade de 24 horas.

O recebimento do prêmio pode ser realizado em até 90 dias corridos da data de realização do sorteio. Depois desse prazo, o prêmio prescreve é repassado ao FIES.

O sorteio

O sorteio acontece em 31/12, a partir das 20h, e será transmitido ao vivo na TV aberta e redes sociais das Loterias CAIXA (perfil @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e @canalcaixa no YouTube)

MEGA DA VIRADA 2023 Sorteio: 31/12 (domingo), a partir de 20h

Prêmio recorde estimado: R$ 570 milhões e não acumula (a maior premiação da história)