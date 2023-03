Em operação, PF apreende recibos de gastos com “QG Patriota” e mensagens de “intervenção militar”

Durante a Operação Impávido Colosso, deflagrada na manhã desta quinta-feira (30/3), a Polícia Federal apreendeu uma arma de fogo, planilhas de contabilidade e mensagens pedindo “intervenção militar com Bolsonaro” em endereços de investigados no Ceará, Maranhão e Rio Grande do Sul.

A ação apura atos antidemocráticos que ocorreram no Ceará no fim do ano passado. A operação conta com participação de 140 policiais federais e tem parceria com o Ministério Público Federal.

Após troca de informações com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Ceará, a PF identificou líderes, financiadores e organizadores de apoio logístico para uma manifestação contra as instituições democráticas na BR-116, em Fortaleza, entre 31 de outubro e 2 de novembro de 2022, e para um ato posterior, na Avenida Alberto Nepomuceno, no centro da capital do estado.

Veja o que foi apreendido pelos investigadores:

WhatsApp Image 2023-03-30 at 08.01.09

Anotações encontradas na casa de um investigado

WhatsApp Image 2023-03-30 at 08.00.47 (2)

Recibo de gastos com “QG Patriota”

WhatsApp Image 2023-03-30 at 08.00.47 (1)

Mensagem apreendida pela PF

WhatsApp Image 2023-03-30 at 08.00.47

Ação foi deflagrada nesta quinta-feira

arma

Arma apreendida

As condutas dos investigados podem configurar, em tese, cometimentos dos crimes de associação criminosa e incitação das Forças Armadas contra os poderes institucionais.

As penas podem chegar a 3 anos de prisão, sem prejuízo da descoberta de crimes mais graves praticados a partir do material apreendido.

Impávido ColossoO nome da operação remete a trecho do Hino Nacional. As investigações continuam, para descoberta de autores dos crimes, com análise do material apreendido e do fluxo financeiro dos suspeitos.