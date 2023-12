Em posse, Lula diz para Gonet não se submeter a “manchetes”

Presidente foi crítico à atuação do Ministério Público no passado; disse que “acusações levianas” não fortalecem a democracia

Lula declarou que "houve um momento" em que "denúncias das manchetes" ganhavam mais destaque que os altos dos processos e que isso prejudicou pessoas que depois foram inocentadas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta 2ª feira (18.dez.2023) que o novo procurador-geral da República, Paulo Gonet Branco, não pode se submeter a “manchetes” de jornais. Em discurso crítico à atuação do MP (Ministério Público) no passado, o petista defendeu a “política” e declarou que “acusações levianas” não fortalecem a democracia.

“Um procurador não pode se submeter a um presidente da República. Não pode se submeter a um presidente da Câmara, não pode se submeter a um presidente do Senado, não pode se submeter a presidência de outros poderes, mas também não pode se submeter a manchete de nenhum jornal, e nenhuma manchete de um canal de televisão”, disse. A declaração foi dada durante a posse do novo PGR, em Brasília.

Lula afirmou ainda que “houve um momento” em que “denúncias das manchetes” ganhavam mais destaque que os altos dos processos e que isso prejudicou pessoas que depois foram inocentadas pela Justiça.

“Houve um momento em que aqui neste país as denúncias das manchetes de jornal falaram mais alto do que os altos dos processos, muitas vezes. E quando isso acontece, se negando a política, o que vem depois é sempre pior do que a política. Não existe possibilidade de um Ministério Público achar que todo politico é corrupto”, disse.