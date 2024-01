Correios abrem licitação com R$ 380 mi para publicidade

Estatal contratará 4 agências para tocar a comunicação externa e melhorar imagem da empresa; gastos estavam suspensos desde 2021

Estatal não gastava com publicidade desde 2021, quando desembolsou apenas R$ 20 mil Sérgio Lima/Poder360

PODER360 2.jan.2024 (terça-feira) – 17h59



Depois de 2 anos sem gastos com publicidade, os Correios publicaram nesta 3ª feira (2.jan.2024) no Diário Oficial da União um anúncio de licitação para a contratação de 4 agências. Segundo o edital, o orçamento para os 12 primeiros meses de contrato é de R$ 380 milhões. Eis a íntegra (PDF – 282 KB).

A empresa havia sido incluída no Programa Nacional de Desestatização pelo governo de Jair Bolsonaro (PL) em 2021, mas deixou a lista no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em abril de 2023, juntamente com outras 6 estatais.

As agências interessadas têm até 8 de março para entregar suas propostas técnicas de comunicação publicitária à estatal, que envolvem, dentre outras coisas, estratégias, ideias de campanhas e relatos de soluções para problemas de comunicação.

Para ser aprovado na licitação, as empresas concorrentes também precisarão fazer análises das características e especificidades dos Correios e do mercado em que a estatal atua. As agências terão que provar, ainda, que possuem recursos para se manter no mercado e que têm a disponibilidade necessária para atender às demandas da empresa.

“Ter a marca divulgada em mídia é essencial para toda empresa que disputa mercado concorrencial, como é o caso dos Correios. Estamos retomando investimentos vitais para a estatal e que haviam sido cortados pelo governo anterior, que pretendia privatizar a empresa”, disse o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, em nota.