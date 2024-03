Em São Paulo, Kassab, Otto Alencar e Antonio Brito discutem diretrizes do partido

Foto: Divulgação

Otto Alencar, Gilberto Kassab e Antonio Brito 25 de março de 2024 | 19:15

Nesta segunda-feira (25), o presidente nacional do PSD e secretário de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, Gilberto Kassab, se reuniu com o líder da bancada do PSD no Senado, Otto Alencar, e o líder do PSD na Câmara, deputado Antonio Brito, para debater o futuro do partido.

Durante o encontro, realizado no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo, foram discutidas as diretrizes da sigla, as eleições municipais de 2024, bem como a participação do partido nas duas casas do Congresso Nacional.

O PSD, que hoje possui o maior número de prefeitos do Brasil, dois governadores (Sergipe e Paraná), três ministérios (Minas e Energia, Pesca e Aquicultura e Agricultura e Pecuária), a presidência do Senado, a maior bancada da Casa e um número expressivo de deputados federais, vislumbra ampliar o seu espaço nacionalmente em 2024 e 2025.

