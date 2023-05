Em semana de IPCA, dólar opera em alta; bolsa sobe na abertura

O dólar operava em alta na manhã desta segunda-feira (8/5), no início de uma semana na qual o mercado financeiro volta suas atenções para a divulgação dos dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país.

Por volta das 10 horas, o dólar subia 0,16% e era negociado a R$ 4,952.

Na sessão anterior, na sexta-feira (5/5), a moeda americana teve queda de 0,98%, cotada a R$ 4,944. Com o resultado, o dólar acumula perdas de 0,89% no mês e de 6,35% no ano.

BolsaO Ibovespa, principal índice da bolsa de valores brasileira, abriu o primeiro pregão da semana em alta de 0,3%, aos 105.458,68 pontos.

Na última sessão, o índice registrou ganhos de 2,91%, aos 105.151,83 pontos. Foi o melhor pregão desde o dia 11 de abril, quando o Ibovespa avançou 4,29%.

Com o resultado, a bolsa acumula alta de 0,69% em maio e baixa de 4,18% em 2023.

O que movimenta o mercadoAlém do IPCA de abril no Brasil, a semana reserva ainda a divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos e na China.

De acordo com o relatório Focus, divulgado nesta segunda pelo Banco Central (BC), a inflação no país deve terminar este ano em 6,02% – a projeção da semana passada era de 6,05%. Foi a primeira redução depois de cinco altas consecutivas.

Os investidores também acompanham com preocupação os desdobramentos das novas críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao BC, feitas durante sua visita ao Reino Unido.