Carluxo está abandonado no MP do Rio de Janeiro

O vereador Carlos Bolsonaro está abandonado no Ministério Público do Rio de Janeiro. Carluxo não tem, ao contrário do irmão, Flávio Bolsonaro, filas de pessoas telefonando para o procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos, pedindo um tratamento brando para o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Carluxo é suspeito de ter comandado um esquema de peculato na Câmara do Rio, por meio da prática conhecida como rachadinha.

Flávio foi investigado pelo MP porque era deputado estadual quando supostamente comandou um esquema de rachadinha em seu gabinete na Assembleia Legislativa.

Em fevereiro, o procurador Antônio José Campos Moreira pediu que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) suspendesse a decisão do Órgão Especial, que, em 16 de maio de 2022, rejeitou a denúncia de rachadinha do MP contra Flávio.

A investigação contra Carluxo está avançando no MPRJ. A 3ª Promotoria de Investigação Penal da Capital achou um caminho que pode confirmar que o vereador cometeu crime de peculato, devido ao surgimento de um novo personagem.