Em último plantão da carreira, vigilante é morto por paciente no maior hospital de Recife

Na madrugada desta sexta-feira (26), por volta das 4h30, na entrada da ala vermelha do Hospital de Restauração (HR), localizado na região central de Recife, ocorreu um tiroteio envolvendo paciente e vigilantes de segurança. Conforme informações, um homem que estava internado roubou a arma de um dos vigilante e o matou. O paciente estava internado por sentir dores na coluna. No momento da troca de plantão, quando um segurança entrega os equipamentos de segurança para outro, que o homem internado conseguiu roubar a arma dos profissionais. Neste momento, o vigilante Nivaldo Bezerra da Silva, de 66 anos, foi para cima do rapaz para impedi-lo e acabou sendo baleado duas vezes e apesar dos esforços, acabou não resistindo. O paciente então fugiu do hospital armado e os outros vigilantes foram atrás. Houve uma troca de tiros e o paciente também foi baleado e levado novamente para a unidade de saúde, onde depois faleceu. Um vigilante também foi atingido no peito, mas por estar com o colete balístico, não se feriu.

Não se sabe ainda a motivação do ataque. O caso é tratado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo Petrus Andrade Lima, diretor do hospital, a vigilância do local é feita por uma empresa terceirizada e no total são 66 profissionais, sendo 16 no período noturno e 18 no período vespertino.

A Polícia Militar informou que foi notificada por meio do 13º Batalhão. A Polícia Civil afirmou apenas que está investigando o caso e que informações serão repassadas em momento oportuno.

Era o último plantão da carreira de Nivaldo Bezerra da Silva, que estava em processo para se aposentar. Conforme o diretor do hospital, a família já foi notificada. O hospital é conhecido por ser a maior emergência pública do estado.