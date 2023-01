Embaixador da Argentina revela conversa com Haddad para criação de moeda única no Mercosul

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), recebeu nesta terça-feira, 3, o embaixador da Argentina, Daniel Scioli, para debater sobre a criação de uma moeda única para o bloco de países do Mercosul. De acordo com o representante do país vizinho, o intuito seria o fortalecimento do comércio entre os países que integram o grupo. “Não significa que cada país não tenha sua moeda. Significa uma unidade para integração e aumento do intercâmbio comercial no bloco regional. E, como disse o presidente Lula, fortalecer o Mercosul e ampliar a união latino-americana é muito importante”, disse Scioli. Além do debate cambial, foram discutidos na reunião possíveis ampliações na integração energética entre os países e um incremento no comércio bilateral. Aos jornalistas, Scioli se referiu a Haddad como um economista de uma visão “muito positiva, da economia real, com um compromisso muito forte com os objetivos da moeda comum”. “Foi um bom encontro com o ministro Haddad para falar sobre as políticas acordadas pelo presidente Lula e o presidente Alberto Fernández sobre integração energética e financeira, além do aumento do comércio entre os nossos países”, finalizou Daniel após ressaltar que o Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina.

