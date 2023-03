EMBASA movimenta a região com ações em comemoração ao dia mundial da água

Durante todo o mês de março, a Embasa estará realizando ações em diversos municípios para comemorar o Dia Mundial da Água, celebrado no dia 22 do mesmo mês. As atividades envolvem palestras em escolas e câmara municipal, blitz educativas, visitas à Estação de Tratamento de Água e estande em praça pública com interação e distribuição de brindes para os que participarem da mobilização.

Na última semana, moradores e estudantes dos municípios de Itagimirim e Itapebi foram conscientizados sobre a importância da água para a vida humana e receberam orientações sobre o consumo consciente e combate às perdas de água, além de ganharem brindes pela participação na ação. Em Itapebi, o representante da Prefeitura Municipal, Lucas Freitas, esteve acompanhando a atividade e aproveitou a oportunidade para frisar a importância da cooperação entre empresa e poder público. “É uma ação que vai acrescentar muito no nosso município, pois a água é um bem escasso e precisamos usá-la de forma racional. Em nome do prefeito Peba, agradeço a empresa por este momento positivo”, comentou Lucas.

Confira a programação completa:

Caravelas

21/3: Visita de estudantes à Estação de Tratamento de Água (ETA) e de Esgoto (ETE).

Porto Seguro

23 e 24/3 – Arraial D’Ajuda: Visita de estudantes à Estação de Tratamento de Água – ETA.

24/3: Blitz Educativa centro do município, durante à tarde.

Teixeira de Freitas

22/3: Palestra “Acelerando Mudanças e Projeto Mata Ciliar”, na Câmara Municipal de Vereadores, das 19h30min às 21h30min.

24/3: Blitz Educativa centro da cidade, no turno vespertino.

Itamaraju

22/3: Mobilização na Praça Castelo Branco com estande, no turno matutino.

Itabela

28/3: Palestra sobre uso sustentável da água, na Escola Municipal Luiz Eduardo Magalhães.

Eunápolis

29/3: Palestra sobre uso sustentável da água, na Escola Aldeni Pereira da Silva.

Itabatã

22/3: Visita à Estação de Tratamento de Água – ETA.

Barrolândia

4/4: Palestra sobre uso sustentável da água, em escola municipal.

Unidade Regional de Itamaraju – USU – Assessoria de Comunicação

Amanda Heitz – Jornalista 002489/ES