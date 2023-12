EMBASA reforça o abastecimento de água para o período de veraneio e recomenda medidas para evitar o desabastecimento

A chegada do verão é um convite para aproveitar o privilegiado litoral baiano e suas belas praias, mas também favorece o aumento do consumo de água. Neste ano de altas temperaturas causadas pelo fenômeno El Niño, a Embasa reforça a necessidade de usar água de maneira responsável durante a estação mais quente, sem desperdícios. “Neste período, o consumo de água chega a triplicar em cidades turísticas como Porto Seguro, Trancoso, Prado, Alcobaça, Arraial D’Ajuda, Mucuri, Belmonte, Caravelas e Nova Viçosa, e é primordial usar esse recurso de forma sustentável”, destaca Damiraldo Silveira, gerente regional da Embasa. O verão é um período crítico do ponto de vista do abastecimento, especialmente em localidades badaladas de veraneio, onde a população flutuante pode ser até três vezes maior se comparada a outras épocas do ano.

Para dar conta desse aumento de demanda, a Embasa tem realizado diversos investimentos. Em Santa Cruz Cabrália, por exemplo, o sistema de abastecimento ganhou um reforço expressivo na distribuição de água tratada. Os poços de captação de água passaram por uma ampliação que possibilitou aumento de 32% na capacidade de produção de água e, consequentemente, em um maior volume de água tratada distribuída à população. Outra melhoria é a perfuração de um novo poço artesiano, com expectativa de conclusão no mês de fevereiro de 2024. “Dessa forma, conseguiremos adequar a oferta de água produzida à demanda real gerada pelo consumo dos usuários, garantindo maior segurança hídrica na região”, declara Damiraldo. Em outras cidades, o gerente informou que ocorrerá o aumento das horas de distribuição de água para garantir o abastecimento.

Para garantir uma estadia tranquila nas localidades turísticas, a empresa lembra que é fundamental estar atento a questões simples ao alugar um imóvel por temporada, por exemplo. Uma das principais recomendações é verificar se a ligação de água do imóvel está ativa e se há débitos em aberto. “Ao fechar o contrato de locação, uma dica é solicitar que o proprietário informe o número de matrícula do imóvel na Embasa, o que facilita esse tipo de consulta e, também, é útil caso seja necessário registrar alguma reclamação nos canais de atendimento da empresa”, indica o gerente regional.

Vale se atentar para a importância da caixa d’água (reservatório) e se a capacidade do equipamento é suficiente para atender a demanda de consumo diário das pessoas que vão ocupar o imóvel. “A caixa d’água deve possibilitar a reservação de água suficiente para consumo por um período mínimo de 24 horas para garantir a disponibilidade de água no imóvel em momentos de queda de pressão ou manutenção na rede distribuidora”, reforça Damiraldo.

Falhas no fornecimento elétrico também podem afetar o abastecimento – Os equipamentos do sistema de abastecimento precisam de energia em quantidade e na tensão adequada para funcionarem perfeitamente. Quando ela falta, todo nosso bombeamento é paralisado, são diversos equipamentos elétricos que também sofrem essa parada e podem precisar ser substituídos. Quando a energia retorna, o abastecimento também é retomado, mas gradativamente, ou seja, aos poucos.

Comodidade no atendimento – Os canais de atendimento estão prontos para atender um eventual acréscimo de demanda durante os dias de festa. Os clientes podem acessar os canais virtuais da empresa 24 horas por dia: teleatendimento 0800 0555 195, Agência Virtual (no site agenciavirtual.embasa.ba.gov.br ou App para celular) e Whatsapp (71 99717-0999).