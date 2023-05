Embraer planeja lançar carro elétrico voador em 2026

A Embraer deve lançar o primeiro carro voador no Brasil até 2026. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) já liberou R$ 490 milhões para o projeto. O nome do veículo é EVTOL e está sendo desenvolvido pela Embraer-X, braço de alta tecnologia da empresa. O projeto conta com parceiros de diversas áreas e segmentos. Segundo o CEO da Embraer-X, Daniel Moczydlower, os primeiros voos de EVTOL devem acontecer entre 2026 e 2027. A aeronave tem autonomia para 15 minutos, tempo suficiente para viajar de Campinas até São Paulo, por exemplo. Inicialmente, as aeronaves devem comportar quatro passageiros e um piloto. Entretanto, futuramente, devem ser levados seis passageiros, sem nenhum piloto a bordo. Inicialmente, cada passagem deve custar de US$ 50 a US$ 100, mas que, com aprendizado e aumento de escala, a tarifa deve ficar mais barata e acessível no futuro. O alvo do projeto é a classe média das grandes metrópoles do Brasil e do Mundo. “É um projeto pensado para ser acessível. Queremos acertar uma faixa de preço que, todo mundo que, hoje, pode pagar uma corrida de Uber em qualquer lugar do mundo, possa pagar um voo individual. É para a classe média”, diz Daniel. Segundo a Embraer-X, a potencial demanda gira em torno de 2.770 aeronaves, o que pode gerar arrecadação de US$ 8 bilhões.

