Emirados Árabes autorizam extradição de empresário Thiago Brennand ao Brasil

Os Emirados Árabes Unidos autorizaram neste sábado, 15, a extradição do empresário Thiago Brennand ao Brasil. A informação foi publicada pela TV Globo. No país do Oriente Médio desde setembro de 2022, o homem de 42 anos é suspeito de ter cometido vários crimes, tendo cinco mandados de prisão preventiva em território brasileiro. As acusações são de agredir uma modelo, sequestrar e tatuar uma segunda mulher, além de estuprar uma jovem e uma miss. Fora isso, Brennand é investigado por bater no próprio filho, um adolescente de 17 anos. Em outubro do ano passado, o pernambucano chegou a ser detido em Abu Dhabi, mas deixou o cárcere após o pagamento de fiança. Ao longo desta semana, havia a expectativa de que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversasse sobre o tema com o presidente Mohammed bin Zayed Al Nahyan durante sua passagem pelos Emirados Árabes – ele chegou ao país neste sábado. Em rápida conversa com a imprensa, entretanto, o petista afirmou que a extradição não foi discutida na reunião. “Não discuti este assunto”, resumiu o chefe do Executivo.

Leia também

Polícia Civil apreende 70 armas ilegais de Thiago Brennand em Atibaia



Empresário Thiago Brennand paga fiança e é solto em Abu Dhabi, confirma polícia