Emissora dos EUA se recusa a transmitir discurso de Trump

“Avisaremos se houver alguma novidade nesse discurso, se houver algo digno de nota, algo substantivo e importante”, disse a âncora da MSNBC, Rachel Maddow reprodução/MSNBC – 16.jan.2024

A emissora de TV norte-americana MSNBC optou por não transmitir o discurso do ex-presidente Donald Trump ao vivo, na noite de 2ª feira (15.jan.2024), depois de sua vitória nas primárias do Partido Republicano no Estado de Iowa. Segundo o canal, a escolheu se deu para que eventuais “mentiras” não fossem ao ar.

“A esta altura da noite, o provável vencedor das convenções de Iowa acaba de começar a fazer o seu discurso de vitória”, disse a âncora da MSNBC, Rachel Maddow. “Vamos ficar de olho enquanto isso acontece. Avisaremos se houver alguma novidade nesse discurso, se houver algo digno de nota, algo substantivo e importante”, completou, sem citar o nome do candidato republicano.

“Não é por despeito, não é uma decisão que apreciamos, é uma decisão que revisitamos regularmente. E, honestamente, sinceramente, não é uma decisão fácil”, disse a apresentadora. “Mas há um custo para nós, como organização de notícias, de conscientemente transmitir mentiras. Essa é uma verdade fundamental do nosso negócio e de quem somos ao vivo.”



Vivek Ramaswamy desiste da Casa Branca e apoiará Trump nos EUA; Trump diz ter emparedado Macron e fala que Biden não faria o mesmo. “CNN” Já a CNN interrompeu a transmissão ao vivo do discurso de Trump quando o ex-presidente lamentou haver “uma invasão de milhões e milhões de pessoas que estão entrando” nos EUA e prometeu “selar a fronteira”.

Nesse momento, o âncora Jake Tapper passou a comentar a vitória do ex-presidente em Iowa: “Donald Trump declara vitória com um desempenho historicamente forte nas convenções de Iowa”, disse. “Um discurso relativamente moderado até agora. Embora aqui esteja ele, agora mesmo, sob minha voz, você pode ouvi-lo repetindo sua retórica anti-imigrante”, completou.