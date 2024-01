Lula diz que não há perdão para quem atenta contra à democracia

Presidente discursou em evento alusivo ao 8 de Janeiro nesta segunda-feira, 8, em Brasília

Reprodução / Youtube @TVSenado

Presidente Lula durante discurso em evento alusivo aos atos de 8 de Janeiro em Brasília



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira, 8, que não existe perdão para quem atenta “contra a democracia, contra o país e contra o próprio povo”, em alusão aos atos do 8 de Janeiro do ano passado, no qual manifestantes invadiram a sede dos Três Poderes. A fala do chefe do Executivo foi feita durante o evento em Brasília que relembra o ocorrido. “Todos aqueles que financiaram, planejaram e executaram a tentativa de golpe devem ser exemplamente punidos. Não há perdão para quem atenta contra a democracia, contra seu país e contra seu próprio povo. O perdão soarai como impunidade e a impunidade como salvo conduto para novos atos terroristas no país”, afirmou.

O evento, intitulado “Democracia Inabalada”, foi realizado no Salão Negro do Congresso Nacional e contou com a presença de 500 convidados, entre eles, governadores, prefeitos e autoridades como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso. O presidente Lula criticou, ainda, pessoas que questionam a legalidade da urna eletrônica para as eleições no Brasil. “Por que não pedem para seus partidos renunciarem todos os parlamentares eleitos? Por que não renunciam em protesto a urna fraudulenta?”, disse. O petista afirmou também que é “importante termos clareza da importância da democracia”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Durante a cerimônia, foi feita uma reapresentação da tapeçaria de 1973 de Burle Marx, que havia sido rasgada e suja de urina durante a invasão no ano passado. Em seguida, Lula, Pacheco e Barroso seguraram um exemplar da Constituição que havia sido roubado e posteriormente recuperado. Um vídeo institucional com imagens da invasão aos prédios dos Três Poderes e da reação das autoridades também foi exibido antes dos discursos.