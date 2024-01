Empresa de Yasmin Brunet tem faturamento milionário por conta do BBB24

Mesmo que não saia do BBB24 com o título de campeã, Yasmin Brunet tem muito o que comemorar. Acontece que a empresa de cosméticos da modelo está bombando desde que o reality show da TV Globo começou e teve um faturamento milionário nos primeiros 10 dias. Ao todo, foram R$ 5 milhões.

Em um bate-papo com a Vogue, Eduardo Vanzak, sócio da Yasmin Beauty, revelou que somente na primeira semana, o recém-lançado Body Splash teve 25 mil unidades vendidas. Novos clientes foram captados por conta da ida da moça para o programa.

Ao saber que Yasmin tinha aceitado o convite de Boninho, os responsáveis pela marca aceleraram a produção e a confecção do material de campanha para que fosse possível fazer lançamentos de novos produtos.

“Corremos contra o tempo para antecipar o lançamento de três novos produtos que estavam previstos para serem lançados no decorrer do ano”, afirmou Vanzak.

Ainda de acordo com o sócio de Yasmin, a meta para 2024 é terminar o ano com R$ 70 milhões de faturamento, R$ 20 milhões a mais do que no ano passado: “Com a entrada da Yasmin no Big Brother, a estratégia é tornar os produtos cada vez mais acessíveis com pouca margem e um alto volume de vendas”, esclareceu.

A presa da modelo começou em fevereiro de 2022. Na ocasião foi lançado um óleo multifuncional cruelty-free, que a própria Yasmin assumiu ser usuária há anos para manter seus cabelos e pele radiantes.

O produto chegou ao mercado no dia 7 daquele mês e, em menos de 24 horas, vendeu R$ 1 milhão. Em 2023, a média mensal de vendas da empresa foi de R$ 4 milhões.

“Desde o lançamento, a nossa estratégia tem sido reinvestir o valor do faturamento para aperfeiçoar os produtos e expandir os negócios”, declarou o sócio da loira.

Luiza Brunet vai denunciar Rodriguinho por violência psicológica Revoltada com os comentários que Rodriguinho tem feito sobre a compulsão alimentar de Yasmin Brunet no BBB24, Luiza Brunet decidiu processar o pagodeiro. Recentemente, o ex-Os Travessos chegou a sugerir uma mordaça para conter a compulsão alimentar da modelo, que já havia pedido para que ele não tocasse mais no assunto.

“Este homem está cometendo violência contra mulher, violência psicológica que é tipificada com crime. Vou fazer uma denúncia. É um absurdo um homem adulto, pai de 5 filhos, se comportar desse jeito”, falou a mãe da Sereia em entrevista para Kadu Brandão, do IG Gente.

Luiza continuou declarando que não aceita a forma como a filha foi tratada pelo pagodeiro: “Um homem infantil, imaturo e agressivo. Ele simplesmente está promovendo regularmente uma violência silenciosa e grave, continuamente e deve arcar com as consequências”.

Brunet destacou que mesmo com Yasmin confessando o problema, Rodrigo continuou fazendo piada com o peso da loira. “Ela já reconheceu dentro da casa que está com gatilho de compulsão alimentar. Ele continua sem o menor respeito”, destacou.

Luiza Brunet encerrou frisando que nem sempre a pessoa que passa por episódios como os da filha percebe os danos. “Eu fico impressionada como a vítima de violência silenciosa não percebe, tenho muita preocupação quando ela se der conta do que está acontecendo. Milhares de pessoas passam por isso no mundo. E pessoas como este senhor agindo assim. Ele precisa se observar e olhar o espelho”, finalizou.