Vídeo: assista ao pedido de desculpas de Lucas Buda a Camila Moura

Lucas Buda usou as redes sociais para agradecer o carinho dos fãs e se desculpar pelos erros cometidos durante o confinamento no BBB24. Em um vídeo, o capoeirista também falou sobre a, agora, ex-esposa Camila Moura.

“Fala gente, passando aqui primeiro para agradecer todo o carinho que eu tô recebendo que é muita mensagem positiva de acolhimento. Tem sido muito importante para poder seguir essa jornada após o programa, né Confinamento, ele mexe muito com a gente, foram 93 dias é um mundo paralelo que a gente vive lá dentro e isso é muito importante receber esse carinho de vocês”, começou ele.

Buda e Camila Moura

Ana Maria Braga coloca Buda e Camila Moura cara a cara, ao vivo TV Globo/Reprodução

Camila Moura e Lucas Buda, do BBB24

Reprodução

Camila Moura e Lucas Henrique, o Buda

“Tenho vivido o inferno na terra”, dispara Camila Moura, ex de Buda Instagram/Reprodução

Buda e Camila Moura

Ana Maria Braga coloca Buda e Camila Moura cara a cara, ao vivo Instagram/Reprodução

Camila Moura e Lucas Henrique, o Buda

BBB24: “Tem sido muito doloroso”, desabafa Camila Moura, ex de Lucas Instagram/Reprodução

Camila Moura e Lucas Buda

Camila Moura e Lucas Buda Reprodução/Instagram

Camila Moura e Lucas Henrique, o Buda

“Pega suas coisas e vaza”, canta ex de Buda em dia de Paredão Instagram/Reprodução

Amigo, Lucas Buda e Camila Moura

Pedro Antônio, Lucas Buda e Camila Moura Reprodução/Instagram

Lucas Buda

Lucas Buda a (ex)esposa, Camila Reprodução

Camila Moura, ex-mulher de Lucas Henrique, e Pitel

Camila Moura solta o verbo ao rebater equipe de Pitel: “Tem vídeos” Instagram/Reprodução

lucas-buda-pitel

Lucas Buda e Pitel se aproximaram na casa Reprodução

Lucas Buda e Pitel

Lucas Buda e Pitel no BBB 24 Reprodução

Pitel e Lucas Henrique no BBB24

Pitel: Smart TV, um colchão, 5 mil reais em delivery, 5 mil reais em eletrodomésticos, 20 mil reais em dinheiro, 10 mil reais depois da última Prova do Anjo, e, após vitória recente na Prova do Líder, a sister adicionou um carro à lista Reprodução

Lucas Henrique, o Buda, BBB24

Buda descobre separação e fala sobre sua aproximação com Pitel

Lucas Henrique, o Buda, BBB24

Buda descobre separação e fala sobre sua aproximação com Pitel TV Globo/Reprodução

Ele continuou: “Quero pedir desculpas pessoas que eu ofendi com as minhas atitudes lá dentro, erros acontecem. Desculpa Camila também a gente ainda não conseguiu conversar porque realmente eu tô sem telefone. Eu não tô com o meu telefone, não estou com as minhas coisas. Tô com a roupa que eu saí, né? A mala que eu saí do programa, a roupa que eu estou usando para fazer as ações aqui de compromisso, são roupas que eu usava lá dentro da casa”.

Lucas Buda ainda garantiu que pretende conversar com a ex-mulher para resolver as coisas. “Os próximos dias vão ser muito corridos mesmo, mas assim que possível eu quero conversar com ela pra gente poder resolver nossa vida da melhor forma possível”.

Ana Maria Braga coloca Buda e Camila Moura cara a cara, ao vivo Após ser eliminado do BBB24 na reta final e descobrir que está solteiro, Lucas Henrique, o Buda, viu sua intimidade ser ainda mais exposta. Isso porque a produção do Mais Você colocou ele e a ex-mulher, Camila Moura, cara a cara, ao vivo.

A professora de história, que virou influenciadora após ser traída dentro do reality show da TV Globo, apareceu no programa da Ana Maria Braga, nesta quarta-feira (10/4), abatida. Ao falar com o ex-brother, ela se emocionou, afirmou ter tentado contato com ele anteriormente e contou que está com problemas de saúde.

“Acho uma pena nosso primeiro contato ser assim. Eu mandei uma pessoa de nossa confiança entregar as cosias para ele, a chave da nossa casa, a carteira com dinheiro. Esperava um pingo de hombridade dele, de tentar me contatar durante a madrugada, o que não aconteceu”, afirmou ela.

E mandou uma mensagem para o professor de capoeira: “Só queria dizer, Lucas, que lamento muito. Eu tentei. Você sabe que eu te apoiei, tentei cuidar de você até a hora que eu vi que não ia conseguir cuidar de mim. Fui internada, fui hospitalizada algumas vezes. Esperava de você nesse último momento um mínimo de hombridade de tentar me contatar, já que eu enviei uma mensagem e você optou por não receber”, desabafou, antes de completar:

“Boa sorte aí. Se a gente conseguir conversar, bom. Mas não desejo nada de ruim pra você. Sinto muito por tudo isso, mas eu mantive a minha promessa de cuidar de tudo até o fim. Agora eu preciso me cuidar. Eu perdi 20 kg em 30 dias, estou com uns problemas de saúde”, detalhou.

No fim, ela reafirmou que ficou esperando um contato dele: “E é uma pena a primeira vez que consegui falar contigo foi pro Brasil todo ver. Eu esperei ligação de madrugada, sua hombridade até o final e não veio”, encerrou.