Empresa suspeita de falsificar documento para aposentadoria rural é alvo da PF

A Polícia Federal cumpriu na manhã desta quinta-feira, 1, três mandados de busca e apreensão contra empresa suspeita de falsificar documentos para aposentadoria. As ações ocorreram no âmbito da Operação Papel de Araque, no município de Augusto Correa, no Pará, para apurar estelionato contra o INSS. Foram apreendidos computadores, telefones celulares, pen drive, documentos de terra e de pedidos de aposentadoria. A empresa alvo seria responsável por forjar documentos que comprovariam uma pessoa como trabalhadora rural e, assim, conseguir a aposentadoria equivalente. A fraude foi verificada pela Justiça Federal de Castanhal, que percebeu a falsidade em contratos referentes a processos de aposentadoria rural. Informada, a Polícia Federal iniciou a investigação, que vai se aprofundar a partir das apreensões realizadas.

Segundo a investigação, a empresa atuaria como despachante de pedidos de aposentadoria, forjando documento conhecido como “papel de terra”, requisito para o trabalhador rural inativo receber o valor do benefício do INSS. Um mesmo terreno constava como sendo utilizado por vários trabalhadores rurais, sem o conhecimento do dono. Em depoimento, os envolvidos que constavam nos falsos pedidos de benefício previdenciário rural admitiram que jamais trabalharam na terra que consta nos contratos apresentados e que não conhecem seu proprietário. Todos os oito processos investigados foram interrompidos antes do pagamento. O caso segue sendo investigado.