Empresário morre em acidente na BA-262 em Vitória da Conquista

Um trágico acidente na BA-262, em Vitória da Conquista, resultou na morte de um empresário no final da tarde desta segunda-feira (28). A colisão frontal entre dois carros de passeio ocorreu nas proximidades do Cemitério Memorial das Acácias. Até o momento não há informações sobre registro de feridos.

Segundo informações do Blog do Anderson, parceiro do Bahia Notícias, a vítima tinha uma forte atuação em empresas locais, na Joia do Sertão Baiano, mas não sobreviveu ao impacto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a Companhia Independente de Polícia Rodoviária e o Departamento de Polícia Técnica foram acionados para atender a ocorrência e realizar os procedimentos necessários. A polícia Civil investiga o caso.