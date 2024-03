Avião que caiu em BH é do mesmo modelo que levou Lula para ser preso

Avião da Polícia Federal (PF) que caiu no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), é do mesmo modelo de aeronave que levou o presidente Lula (PT) quando foi preso, em 7 de abril de 2018.

Ambos os aviões são da PF e do modelo Cessna 208B. O avião de prefixo PR-AAC levou Lula do Aeroporto de Congonhas para Curitiba, a fim de começar a cumprir pena na Superintendência da PF em Curitiba.

O avião da PF que caiu no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), na tarde desta quarta-feira (6/3), tem prefixo PR-AAB.

A PF lamentou e confirmou as mortes dos comandantes José de Moraes Neto e Guilherme de Almeida Irber, lotados na Coordenação de Aviação Operacional (CAOP) da corporação, com sede em Brasília (DF). O Sindicato dos Policiais Federais em Minas Gerais (Sinpef-MG) também divulgou nota lamentando as mortes no acidente.

O mecânico Walter Luís Martins, de uma empresa terceirizada, foi socorrido e encaminhado ao hospital João XXIII, na mesma cidade. Conforme a PF, ele se encontra em atendimento, lúcido e orientado.

pampulha 1

Local do acidente com aeronave da PF no Aeroporto da Pampulha, em BH Divulgação/CBMMG

pampulha 2

Bombeiros em operação logo após queda de avião em BH Divulgação / CBMMG

pampulha 3

Aeronave da PF caiu logo após decolagem em BH Divulgação/CBMMG

trajetória

Imagem mostra trajetória de avião da PF que caiu em Belo Horizonte Reprodução / FlightAware

A corporação ainda anunciou que o incêndio já teria sido contido. O avião, um monomotor, chegou a decolar e, instantes depois, perdeu altitude e caiu na área lateral da pista.

Em nota, o Aeroporto da Pampulha informou que a ocorrência se deu fora da faixa de pista e, por isso, pousos e decolagens seguem com fluxo normal.