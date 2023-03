Empresários afirmam que é possível comprar passagens de ônibus sem pagar taxas administrativas

Adriano Oliveira e Renilda Brandão vendem passagens de ônibus via Whatsapp

Foi em 1997 que o casal Adriano Oliveira e Renilda Brandão começaram a trabalhar como representantes e vender passagens da Viação Rio Doce, empresa tradicional de Minas Gerais.

Com o decorrer dos anos, prezando pelo bom atendimento do seu público, os empresários fecharam parcerias com outras empresas como a Viação Itapemirim, Viação Emtram, Kaissara, Expresso União, Viação Real, Gontijo e Águia Branca.

Segundo os empreendedores, as vendas são realizadas diretamente no Whatsapp sem a necessidade de pagamento de taxas administrativas como é feito nas compras realizadas na Internet ou diretamente no Guichê da empresa.

“Aqui na Zap Passagens seu bilhete é comprado de forma rápida, com atendimento personalizado e sem um centavo a mais de taxa”, finalizam os CEOs da empresa que já está no mercado há mais de 25 anos.

Para o futuro, os empresários da ZAP Passagens pretendem fechar ainda mais parcerias com empresas como Grupo Guanabara, Útil, Pássaro Verde, Viação Penha, entre outros.

