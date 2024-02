Pesquisa sobre projeções econômicas foi realizada em parceria com o Poder360; evento “Plano de Voo Amcham 2024” é na B3, em SP

Paulo Silva Pinto enviado Especil a São Paulo 5.fev.2024 (segunda-feira) – 11h22



A Amcham Brasil (Câmara Americana de Comércio para o Brasil) divulgou nesta 2ª feira (5.fev.2024) a pesquisa “Plano de Voo 2024”, com 775 empresários brasileiros. Foi realizada em parceria com o PoderData, divisão de pesquisas do Poder360.

Segundo o levantamento (íntegra – PDF – 1 MB) realizado de 3 a 18 de janeiro de 2024, as empresas da Amcham esperam crescer mais que o PIB (Produto Interno Bruto). A expectativa para o crescimento da economia em 2024 está em 1,60%, diz o último boletim Focus divulgada pelo Banco Central (íntegra – PDF – 792 kB).

Eis a estimativa de crescimento das empresas para 2024, segundo a pesquisa:

41% – esperam crescer acima de 15%; 11% a 15% – esperam crescer acima de 17%; 6% a 10% – esperam crescer acima de 17%; 1% a 5% – esperam crescer acima de 11%. Eis as prioridades para fomentar os negócios:

para 72% – aumento de vendas no mercado interno; para 49% – aumento da capacidade de produção/serviços; para 49% – redução de custos e aumento da eficiência; para 37% – automação e/ou transformação digital; para 37% – inovação, pesquisa e desenvolvimento. Desafios para o crescimento das empresas em 2024:

demanda interna – 44% ; instabilidade política – 37%; instabilidade/custo de mão de obra – 35%; insegurança jurídica e regulatória – 33%; desenvolvimento tecnológico e transformação digital – 28%. Quais áreas devem ser priorizadas pelo governo?

política econômica – 79%; infraestrutura – 54% ; trabalho e emprego – 53%; inovação e tecnologia – 49%; política industrial – 46%. Quais devem ser as prioridades do governo para o crescimento da economia?

equilíbrio fiscal – 80%; regulamentação da reforma tributária – 62%; segurança jurídica e redução de burocracia – 62%; política industrial e moderna – 47%. Como a empresa vê o impacto da aprovação da reforma tributária?

positiva – 41%; neutra – 35%; negativa – 21%. Fatores externos mais influentes sobre a encomia e o negócios:

disputa geopolítica e conflitos internacionais – 61%; políticas econômicas das principais economias – 58%; flutuações no mercado global d e commodities – 55%. Impacto das eleições para presidente dos EUA:

alto impacto – 24%; médio impacto – 47%; baixo ou sem impacto – 23%. O que deve ser priorizado na relação Brasil-EUA em 2024?

comércio e tecnologia – 75%; tecnologia e inovação – 65%; educação e mão de obra – 41%; diplomacia e cooperação política internacional – 38%; energia e energias renováveis – 30%. Highlights da pesquisa:

otimismo grande: 93% acreditam que suas empresas vão crescer em 2024 e mais de 40% acreditam que crescerão mais que 15%; incertezade fundo: apesar do otimismo, várias respostas indicam incerteza grande quanto à economia e aos efeitos das ações do governo; mercado interno: a prioridade para o crescimento é o aumento de vendas no mercado interno (72%), caracterizando o aumento da demanda interna como o maior desafio para o crescimento das empresas (44%); equilíbrio fiscal: deveria ser a maior prioridade do governo; reforma tributária: continua sendo um tema relevante. A regulamentação é uma das prioridades indicadas e 35% ainda avaliam como incerta o efeito que terá sobre os negócios; cenário internacional: as disputas geopolíticas, a política econômica dos maiores países e a flutuação dos preços das commodities são maiores preocupações; eleições dos EUA: terão um impacto para grande parte dos entrevistados (71%), tendo como foco da relação o desenvolvimento do comércio e o aumento dos investimentos; agenda do meio ambiente: tema é relevante ou muito relevante para 52% das empresas. Evento na B3 Com a parceria do Poder360, a Amcham Brasil promove nesta 2ª feira o evento “Plano de Voo Amcham 2024”. Reúne 150 CEOs e presidentes de empresas para discutir as perspectivas e desafios econômicos do ano. É realizado na sede da B3, em São Paulo. Inscreva-se aqui para acompanhar ao vivo.

Para o CEO da Amcham Brasil, Abrão Neto, há “otimismo moderado” com a economia entre os integrantes da instituição. Uma dos itens positivos foi a aprovação da reforma tributária em 2023. No início do ano, disse, a principal expectativa dos associados da Amcham era de aprovação da reforma, mas havia dúvidas quanto às chances disso. “Os empresários mostravam ceticismo de a reforma ser aprovada em 2023”, afirmou Abrão Neto na abertura do evento da Amcham Brasil.

O presidente do Conselho da Amcham, Marcelo Marangon, disse que um sinal de dinamismo das relações econômicas entre Brasil e EUA está no fato de que o Brasil teve recorde de valor de exportação de produtos industrializados para os EUA, em cerca de US$ 30 bilhões.

O Poder360 lista a programação abaixo:

“Cenário Político no Brasil em 2024 e Eleições nos Estados Unidos”, às 9h45: Christopher Garman, managing director for the Americas do Eurasia Group. “O Brasil e o Contexto Econômico Mundial: Perspectivas para 2024”, às 10h15: Mario Mesquita, economista-chefe do Itaú. “Perspectiva de Investimento Estrangeiro no País”, às 10h45: Gilson Finkelsztain, CEO da B3; Marcelo Marangon, presidente do Citi Brasil; Tito Andrade, sócio da Machado Meyer; Marco Castro, sócio-presidente da PwC Brasil. “Perspectiva dos Setores Econômicos”, às 11h30: Alfredo de Goeye, CEO da Sertrading; Andrea Rolim, ex-presidente Brasil e vice-presidente da América Latina na Kimberly Clark e conselheira de Administração Grupo Fleury; Luciana Staciarini Batista, presidente da Coca-Cola no Brasil e da Cone Sul. “A agenda econômica do governo federal”, às 12h15: Paulo Roberto Simão Bijos, secretário de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e Orçamento.