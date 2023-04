Enchentes no sul da Bahia deixam 65 desabrigados e 8.081 desalojados

As enchentes causadas por chuvas no sul da Bahia já deixaram 65 desabrigados, 8.081 desalojados e 9.348 outros afetados em decorrência dos efeitos do desastre até a tarde desta terça-feira (25). A informação é da Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), que monitora os municípios atingidos.

Os números correspondem às ocorrências registradas em 25 municípios atingidos. Desses, cinco estão com decreto de Situação de Emergência (SE): Santa Cruz Cabrália, Ilhéus, Belmonte, Porto Seguro e Itapebi. Os demais municípios são: Anagé, Caraíbas, Caravelas, Eunápolis, Guaratinga, Ibirapuã, Itabela, Itabuna, Itagimirim, Itamaraju, Itanhém, Jucuruçu, Lajedão, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, Prado, Teixeira de Freitas, Vereda eVitória da Conquista.

Nesta terça-feira (25), o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) continua atuando no atendimento a população em áreas isoladas na região de Santa Cruz Cabrália. A ação foi iniciada ontem (24), com a distribuição de cestas básicas, água potável e colchões feita pelas guarnições. Além disso, os bombeiros permanecem atentos a qualquer situação de emergência.

Rodovias

Além de Cabrália, outras localidades tiveram as rodovias danificadas, em decorrência das chuvas. Desde o dia 21 de abril, a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) registrou seis ocorrências. Deste total, dois pontos estão com tráfego em meia pista e outros quatro já foram totalmente liberados. Segue relação dos trechos de rodovias baianas e pontes que estão com tráfego em meia pista e/ou liberado:

TRECHOS COM TRÁFEGO EM MEIA PISTA:

Costa do Descobrimento

BA-283: Itabela – Guaratinga

1– Houve um rompimento de bueiro na BA-283, entre Itabela e Guaratinga, durante as chuvas na madrugada da última sexta-feira (21/04). Uma escavadeira hidráulica já está no local e os serviços para liberação total da rodovia foram iniciados nesta terça-feira (25). A passagem de veículos permanece sinalizada e em meia pista.

2 – Um rompimento de bueiro na BA-001, entre Belmonte e Santa Cruz Cabrália, também causou a formação de uma cratera. O trecho está sinalizado e o tráfego em meia pista. Os equipamentos estão em mobilização e tem a previsão de chegada n local nesta quarta-feira (26).

TRECHOS COM TRÁFEGO LIBERADO:

Litoral Sul

BR-415: Ilhéus – Distrito de Banco da Vitória

3 – Houve quedas de árvores em três diferentes pontos da BR-415, entre Ilhéus e o distrito de Banco da Vitória, na madrugada da última sexta-feira (21/04) por conta das chuvas do Litoral Sul baiano. A empresa responsável pela manutenção da rodovia realizou a ação de retirada das árvores da pista. O tráfego de veículos no trecho está normal.

BA-262: Ilhéus – Uruçuca

4 – Uma queda de árvore foi registrada na última sexta-feira (21/04) na BA-262, entre Ilhéus e Uruçuca, por conta das chuvas na região. A ação de limpeza da pista já foi realizada e o tráfego de veículos liberado no local.

Litoral Sul

BA-651: Coaraci – Itapitanga

5 – Por conta das fortes chuvas, a água do Rio Três Braços invadiu o desvio implantado para a obra de construção da ponte entre Coaraci e Itapitanga, na BA-651, causando a interrupção do tráfego de veículos no local na última sexta-feira (21/04). O volume de água do rio já diminuiu e o acesso à pista não foi atingido. O tráfego já está liberado.

Médio Sudoeste da Bahia

BA-262: Firmino Alves – Santa Cruz da Vitória

6 – Houve deslizamento de terra em dois pontos da BA-262, entre Firmino Alves e Santa Cruz da Vitória, na última sexta-feira (21/04) devido às chuvas no Médio Sudoeste baiano. As ações de limpeza da pista na região de Santa Cruz da Vitória já foram realizadas pela empresa responsável pela manutenção da rodovia. A passagem de veículos está normal e o motorista deve ter atenção ao trafegar pela pista.