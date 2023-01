Endrick, 16 anos, já tem mais títulos do que Kane, o capitão inglês

Aos 16 anos, o garoto Endrick, craque que o Palmeiras vendeu para o Real Madrid por 70 milhões de euros, já acumula dois títulos importantes em sua carreira: o Brasileirão de 2022, e a Supercopa do Brasil, conquistada neste sábado (2/1), no Mané Garrincha.

São fatos marcantes na carreira de um adolescente, se a gente comparar, por exemplo, com Harry Kane, capitão do Tottenham e da seleção da Inglaterra.

Este ano, Kane, um dos jogadores mais valorizados da mundo, vai completar 30 anos. Ele começou no próprio Tottenham, em 2009, foi emprestado a alguns clubes pequenos, como o Leicester, para ganhar experiência, voltou para seu clube de origem em 2013, e, até hoje, zero títulos.

Caso os Spurs não consigam quebrar o seu período sem troféus até o final desta temporada, todos no clube temem que o capitão da seleção inglesa vá para novos lugares, segundo o jornal inglês Telegraph.

Enquanto isso, o garoto Endrick, com dois títulos no currículo, está sendo preparado para “voar” na Europa.

