Endrick decide e Palmeiras vai à quinta final consecutiva de Paulistão

O Palmeiras tentará o tricampeonato consecutivo do Campeonato Paulista. Na noite desta quinta-feira (28/3), o time de Abel Ferreira contou Endrick em noite iluminada para vencer o Novorizontino por 1 x 0 e avançar à decisão do certame estadual pela quinta vez consecutiva. Agora, enfrentará o rival Santos.

O primeiro jogo acontece neste domingo (31/3), às 18h30 na Vila Belmiro.

No primeiro tempo, mesmo jogando fora de casa, quem deu as cartas foi o Novorizontino. O time de Eduardo Baptista pressionava os mandantes em seu campo de defesa e assustava a meta de Weverton, que precisou fazer duas importantes intervenções para evitar o gol dos visitantes.

Apagado em campo, Endrick era presa fácil para a marcação do adversário e pouco fez na etapa inicial. E mesmo sem fazer um bom primeiro tempo, o plantel de Abel Ferreira se segurou e levou a decisão sem gols para o segundo tempo.

Iluminado

Mas o atual bicampeão paulista conta com um jogador extraclasse em seu elenco. Se não foi decisivo no primeiro tempo, Endrick não demorou a marcar no segundo. Aos sete minutos, Mayke levantou na área, Flaco López ajeitou de cabeça e o camisa 9 chutou rasteiro, sem chances para Jordi, abrindo o placar e incendiando a torcida do Alviverde no Allianz Parque.

O gol animou o Palmeiras, que passou a dominar o jogo e criar boas chances. O Novorizontino se lançou ao ataque para tentar o empate, mas o Verdão mostrou que não é o atual bicampeão à toa e segurou a vaga na decisão até o fim.