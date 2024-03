Prefeitura convida população para inauguração da Praça Maria José de Almeida Figueiredo nesta sexta (15) 

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas convida os cidadãos para a inauguração da Praça Maria José de Almeida Figueiredo nesta sexta-feira (15), às 17 horas, na rua Frank Sinatra (em frente ao posto de saúde), no bairro Santa Rita.

O espaço conta com ambientes como parque infantil, campinho de areia, pergolado com mesa de jogos e balanço; além do paisagismo, iluminação e mobiliários adequados. Este é mais um investimento da administração pública em prol do bem-estar e do desenvolvimento de Teixeira de Freitas, fortalecendo o convívio e a interação social entre os munícipes.

