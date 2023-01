Enfermeiro tem veículo furtado e polícia localiza o carro queimado

Um profissional da saúde de Itamaraju, teve o veículo furtado durante o período noturno da segunda-feira (02) de janeiro, onde procurou as autoridades para efetivar o registro de um boletim de ocorrência.

O enfermeiro morador do bairro Várzea Alegre, relatou que estacionou seu veículo modelo Honda Civic LXL ano 2012, de cor cinza e placa ODG-6240, na Rua Bento Alves de Almeida, próximo de uma igreja evangélica, mas ao retornar, notou que o veículo havia sido levado.

Um boletim de ocorrência foi registrado e rondas intensificadas na região na tentativa de encontrar algum suspeito e o veículo.

No entanto, durante a tarde desta terça-feira (03), as autoridades policiais foram notificadas que um veículo com as mesmas características estava destruído, após ser incendiado.

O carro foi encontrado próximo do assentamento agrário Terra Nostra, na região entre os municípios de Itabela e Guaratinga.

As autoridades policiais deverão investigar o caso, além de tentar identificar os responsáveis pelo crime.