Engenheiro é achado morto em apartamento usado para encontros em SP

O corpo do engenheiro brasileiro Paulo Roberto Carvalho Pena Braga Filho, de 34 anos, foi encontrado, nesse sábado (30/12), com sinais de violência em um apartamento em Ribeirão Preto, em São Paulo. O homem vivia nos Estados Unidos, mas estava no Brasil desde o dia 19 de dezembro para passar as festas de fim de ano com a família. As informações são do G1.

Conforme relatos de testemunhas à Polícia Civil de São Paulo, o apartamento onde o homem foi encontrado seria usado para encontros sexuais por garotos e garotas de programa. Paulo Roberto estava desaparecido desde quinta-feira (28), quando saiu para encontrar alguns amigos.

Familiares buscaram a polícia na sexta-feira, depois que o filho não voltou para a casa e a irmã dele recebeu uma mensagem de um desconhecido dizendo que havia achado o celular de Beto, como era conhecido.

No sábado, policiais encontraram o apartamento, e Paulo Roberto estava lá dentro, já sem vida. O celular do homem não foi encontrado.

Testemunhas afirmaram que os donos dos imóveis moram no Rio de Janeiro (RJ) e os alugam mediante pagamento antecipado.

A polícia instaurou um inquérito para apurar latrocínio (roubo seguido de morte). Ainda não há suspeitos.