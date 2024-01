Enquete aponta quem será o quarto eliminado do BBB 24

O BBB 24 vai contar com mais uma eliminação, a quarta desta edição, no programa deste domingo (21/1). Giovanna Pitel, Raquele e Nizam disputam a preferência do público e a chance de continuar na corrida pelo prêmio máximo do reality show da Globo.

Para diminuir a ansiedade dos amantes do programa, as enquetes adiantam quem volta para casa. De acordo com a votação no UOL, que conta com mais de 190 mil votos, a disputa segue acirrada.

Até o momento, Pitel é a escolhida para deixar o BBB 24, com 29,46%. Nizam vem logo em seguida, com 34,44%, e Raquele é a preferida para continuar na casa, com 36,11%.

nizam_resized_compressed

Nizam Reprodução/TV Globo

giovanna bbb24

Giovanna Pitel Foto: Divulgação

Raquele – BBB24

Raquele está no Puxadinho do BBB24 Reprodução/Gshow

Vale lembrar que, neste momento do jogo, as pessoas votam para que os participantes fiquem no BBB 24. Quem conquistar a menor porcentagem é eliminado da disputa por até R$ 3 milhões.

Como foi formado o quarto paredão do BBB 24 O reality show contou com uma dinâmica inédita para esta edição. Matteus, que havia colocado Juninho, Nizam, Raquele e Giovanna Pitel na Mira do Líder, outra novidade, decidiu enviar esta última direto no Paredão.

No confessionário, cada participante votou em duas pessoas, uma com necessidade de justificativa e outra só cantando o nome. Nizam foi o mais lembrado no confessionário, sendo indicado sete vezes, por Giovanna, Raquele, Alane, Deniziane, Isabelle, Davi e Beatriz.

O terceiro integrante da berlinda precisou do desempate do líder. Isso porque Raquele, Davi e Vinícius empataram com cinco votos. Matteus escolheu a sister para o Paredão. Ela recebeu cinco votos: de Leidy Elin, Alane, Marcus Vinícius, Nizam e Rodriguinho.