Saiba o real valor da festa de Lua, filha de Viih Tube e Eliezer

Nesta terça-feira (23/4), Eliezer usou as redes sociais para contar o real valor gasto na festa de um ano de Lua, sua filha com Viih Tube. Rumores diziam que a comemoração, realizada num resort, no interior de São Paulo, havia custado em torno de R$ 10 milhões. “Não chegou a isso”, pontuou.

“A conta do resort ainda não chegou para a gente. Mas aquele valor que saiu na mídia, de R$10 milhões, posso dizer que não é verdade. Não chegou a isso. Mas saiu dos R$ 3 milhões que a gente achou que gastaria”, revelou.

O ex-BBB se emocionou ao afirmar que a celebração foi muito além de dinheiro: “Eu não sei exatamente quanto foi, mas para a gente o valor foi muito mais sentimental do que material, porque ali a gente realizou muitos sonhos”.

A festa aconteceu entre os dias 12 e 14 de abril e reuniu 250 funcionários, atendendo a 500 convidados. Na ocasião, a coluna Fábia divulgou com exclusividade que mais de 100 quartos foram reservados na acomodação, que segundo Eli, fez uma permuta:

“O resort, por exemplo, a gente fez uma parceria. A gente pagou, mas não foi o valor cheio. Quando saiu essa notícia, a pessoa que fez o cálculo usou o valor cheio da diária que estava no site. Mas a gente fez uma negociação e pagou como se fosse uma empresa fechando um hotel. Então, querendo ou não, sai um pouco mais barato”, esclareceu.

Só em convites, o casal gastou R$ 160 mil com os convites do aniversário, batizado como No Mundo da Lua. Alguns famosos se mostraram supreendidos ao abrir a encomenda dos papais. Giovanna Ewbank, Pocah, Cíntia Dicker e Mileide Mihaile foram algumas escolhidas pelo casal.

Eli e Viih Tube renderam muitos comentários com as festas de mesversário da menina. Entre os temas escolhidos pelos papais tiveram Xou da Xuxa, Barbie, Spice Grils, Teletubbies, Família Dinossauros e Meninas Superpoderosas.