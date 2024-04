Enquete BBB 24: com Lucas Buda líder, veja quem é o favorito ao prêmio

Lucas Henrique se tornou o novo Líder do BBB 24 e confirmou sua vaga no top 6 do programa. O participante venceu a prova de memória no reality show, realizada logo após a eliminação de MC Bin Laden.

O capoeirista terá uma indicação ao Paredão, que será formado nesta sexta-feira (5/4). Com a imunidade consolidada, as chances do brother chegar na final aumentaram. Veja aqui quem é o favorito ao prêmio milionário no BBB 24.

