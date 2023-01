Entenda a foto falsa de Messi que bateu recorde no Instagram

Uma foto publicada no perfil de Lionel Messi (@leomessi), no dia 18 de dezembro, erguendo o troféu da Copa do Mundo, teve mais de 74 milhões de likes, superando a marca anterior do Instagram, que era a foto de um ovo.

Na postagem, Messi escreveu: “Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo crer…”(traduzindo: “Sonhei tantas vezes, quis tanto que ainda não cai, não acredito…”).

Pois agora o jornal argentino Clarin descobriu que Messi estava celebrando com uma taça falsa, uma réplica.

Paula Zazulich e Manuel Zaro, um casal argentino da cidade de La Plata, levou a taça para Doha a fim de usá-la como uma espécie de amuleto. Entraram no Estádio Lusail com a peça dentro de uma sacola.

Após a emocionante conquista da albiceleste na cobrança de pênaltis, contra a França, Paula e Manuel conseguiram ter acesso ao gramado, chegaram perto dos jogadores e, de alguma forma, a taça falsa foi parar nas mãos do capitão Lionel Messi.

Num momento de completa euforia, Messi ergueu a taça por alguns minutos, até ser alertado por outros jogadores.

O sempre tímido e comedido Lionel Messi (quem diria?) resolveu levar a situação na brincadeira. Eles, inclusive, riram do momento. O fotógrafo Fernando de la Orden registrou o momento da revelação.

O resto é história. Uma história com mais de 74 milhões de likes no Instagram.

