Entenda a treta entre Ratinho e a dupla Jorge e Mateus

Poucos se lembram, mas o apresentador Ratinho já fez questão de expor publicamente que possui uma desavença com a dupla sertaneja Jorge e Mateus. No ano de 2021, o contratado do SBT chegou a dizer que já os proibiu de ir ao seu programa, justamente por eles terem “esnobado” alguns convites passados.

“O Jorge e Mateus, nunca quiseram ir no meu programa e agora não vão mais. Eu não deixo. Eu convidei mil vezes eles para ir lá no SBT, agora eles não vão. Acabou“, declarou o dono da Rede Massa.

Jorge e Mateus

Jorge e MateusReprodução

Cantores Jorge e Mateus

Jorge e MateusRafael Strabelli

Jorge-Mateus-Roubo-Celulares

Vídeo: Jorge e Mateus paralisam show e denunciam furtos de celularesReprodução/Instagram

Duplas Israel & Rodolffo e Jorge & Mateus

Duplas Israel & Rodolffo e Jorge & Mateus em gravação de DVDDivulgação

Jorge & Mateus e Thom Yorke, vocalista do Radiohead

Jorge & Mateus e Thom Yorke, vocalista do Radiohead

Cantores Diego, Victor Hugo, Jorge e Mateus

Diego, Victor Hugo, Jorge e MateusDivulgação

“Eu tenho sessenta rádios, cada vez que eles forem tocar e for lançamento, vai ter que pagar, se não na minha rádio não toca. Funciona assim, não são meus amigos. O Jorge é até meio simpático, mas o outro é muito chato”, pontuou Ratinho.

A dupla, desde o ocorrido, nunca se manifestou sobre o assunto, mas foi em conversa com a coluna LeoDias, neste sábado (22/4), que os sertanejos deram a sua versão do caso pela primeira vez.

“Cara, eu não tenho nada contra ninguém. Se ele quiser colar lá na minha casa em Goiânia, ele vai ser muito bem recebido. Vieram me falar que ele disse que nós éramos mala e que não queríamos ir ao programa dele, mas eu não entendi nada.”, disse Mateus.

“Eu já o conheço um pouco mais e acredito que aquilo tudo faz parte do personagem que ele criou. A gente não curte muito esse negócio de aparecer não, mas se quiser colar lá em Goiânia a gente faz uma resenha.”, completou Jorge.