Entenda como funciona o atendimento domiciliar das equipes dos postos de saúde em Teixeira de Freitas

Sendo porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS), as Unidades Básicas de Saúde (UBS) em Teixeira de Freitas contam com uma equipe multidisciplinar cujo objetivo é garantir a disposição e a qualidade de vida dos cidadãos.

Em casos de munícipes com algum problema de saúde e que, por algum motivo, não conseguem se deslocar à UBS mais próxima, é realizada a logística para estabelecer maior assistência: os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) realizam o primeiro contato após a solicitação da própria pessoa ou algum responsável, coletando informações sobre o domicílio e seus moradores de forma humanizada.

Posteriormente, dois assistentes sociais e duas fisioterapeutas se dividem entre 42 postos de saúde para atender as demandas domiciliares, além das presenciais: “atendemos pessoas acamadas, pacientes com AVC, sequelas de COVID, entre outros casos”, explicou a Dra. Lorenna Oliveira Muniz, fisioterapeuta que auxiliou Almerita Barbosa Salomão em seus exercícios na última quinta (23), na UBS do bairro Ouro Verde.

Em caso de interesse pelos serviços domiciliares, é necessário encaminhar o pedido na Unidade Básica de Saúde mais próxima.

