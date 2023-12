Entenda como funcionará app do governo para bloquear celular roubado

O governo federal lançará nesta terça-feira (19/12) o aplicativo “Celular Seguro” nas plataformas Google Play, para aparelhos Androids, e App Store, para iPhones. O sistema tem como objetivo bloquear celulares furtados ou roubados de forma mais rápida e segura. Entenda como ele irá funcionar.

O aplicativo foi divulgado pelo secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, no último sábado (16/12).

O usuário deverá instalar o “Celular Seguro” por meio da sua loja de aplicativos, seja ela o Google Play ou App Store. Na plataforma, o cidadão terá que realizar o seu cadastro por meio do sistema gov.br (o mesmo usado para declarar Imposto de Renda, por exemplo), em que ele irá inserir os dados do celular que deseja proteger e uma pessoa de confiança.

Caso o usuário seja furtado ou roubado, ele precisará acionar a plataforma por um computador ou por meio da pessoa de confiança identificada no aplicativo. Depois desses passos, o celular será bloqueado, promete o governo.

A ação conta com o apoio da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), instituições financeiras e entidades privadas.

Furtos e roubos De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho, o Brasil teve um aumento de 16,6% nos furtos e roubos de celulares no período de um ano, saindo de 853 mil casos em 2021 para 999,2 mil ocorrências no ano passado. A média é de 114 aparelhos roubados por hora no país.

Os estados da Bahia e do Rio de Janeiro lideram a alta de furtos e roubos a celulares.