Entenda por que a web cismou que Nakagima é pai da filha de MC Loma

Desde que MC Loma confirmou, em fevereiro de 2022, que seria mãe, a paternidade da filha dela, Melanie, atualmente com 5 meses, é alvo de especulações. Os rumores de que ex-De Férias com o Ex, Flávio Nakagima, seria o pai da bebê, por exemplo, nunca cessaram, apesar de a cantora e o surfista já terem negado a informação várias vezes.

O boato insistente, inclusive, causou um grande mal estar após Ste cobrar uma atitude de MC Loma em relação ao assunto. A cantora, por sua vez, usou as redes sociais nesta quinta-feira (23/2), para expor a mensagem.

Mas, afinal, por que a web cismou que Nakagima é pai da filha de MC Loma?Para quem não se lembra, a cantora e o atleta viveram um breve affair em 2020. Na época, Mc Loma fez postagens dando a entender que estaria em um relacionamento com o surfista. Ela ainda postou um boomerang em que os dois aparecem trocando um selinho, por cima das máscaras de proteção contra a Covid.

Dias depois, eles também apareceram curtindo um passeio de lanchas juntos. A princípio, o envolvimento dos dois parou por aí, mas os internautas não superaram o assunto.

nakagima

Flávio NakagimaReprodução/ Instagram

Nakagima e Sté vivem affair

Nakagima e Sté vivem affairReprodução Record TV

Ste viegas

Ste Viegas e Gabriel Oliveira, atual de Sarah PoncioReprodução

Ste Viegas – Naka – A Ilha

Nakagima e Ste ViegasReprodução/Instagram

MC Loma e Nakagima

Loma e NakagimaReprodução

Treta entre MC Loma e MelanieNesta quinta-feira (23/2), MC Loma perdeu a paciência e expôs um direct enviado por Ste, cobrando uma atitude em relação aos rumores, que seguem após o nascimento de Melania. A ex-De Férias com o Ex ainda afirmou ter perdido um bebê recentemente por causa do hate dos fãs da cantora.

“Eu perdi um bebê tem semanas por ataques de suas seguidoras, que foram tão pesadas desde o ano passado que eu simplesmente sangrei até a morte do feto em uma crise de ansiedade. Você pede tanto para respeitarem sua for e na hora de ter empatia de mulher com quem toma ataque por você, acha que queremos engajamento”, disse Ste em um trecho da mensagem.

Irritada com a mensagem, MC Loma expôs o texto de Ste e desabafou. “Muita gente no passado ficava dizendo que Nakagima era pai de Melanie e eu até respondi alguns comentários falando que não é. Ele postou vídeo falando que não é, até porque a gente é amigo, a gente não tem nada, nunca teve nada”, iniciou.

“Nunca vim aqui falar que ele é pai da minha vida, já disse que ele não é, ele também. Só que a namorada dele disse que tá recebendo muito hate e até perdeu um bebê por causa disso. Até que ela me mandou essa mensagem aqui. Pelo que entendi ela tá querendo colocar uma culpa em mim, que não é minha”, continuou.

Loma, então, se dirige a Ste: “Eu nao estou entendendo, meu amor, o que você quer? Que eu poste todos os dias ‘Bom dia pessoal, Nakagima não é pai do meu bebê?”, questionou. Veja a sequência de vídeos:

MC LOMA rasga o verbo após indireta de Ste Viegas pic.twitter.com/RwnKgrJYpb

— ATENÇÃO REALITY – #BBB23 (@atencaoreality) February 23, 2023