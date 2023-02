Enzo Celulari, filho de Claudia Raia, celebra nascimento do irmão

Claudia Raia deu à luz, Luca, o seu terceiro filho e o primeiro com Homem Jarbas de Mello na manhã deste domingo (12/2). No Instagram, antes mesmo da atriz postar a primeira foto com o herdeiro, Enzo Celulari, primogênito da estrela, comemorou a chegada do irmão.

“Deus é bom o tempo todo”, escreveu o ator, que é fruto do relacionamento de Claudia Raia com Edson Celulari.

Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello posam com Luca na maternidade

Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello posam com Luca na maternidadeInstagram/Reprodução

Claudia Raia dá à luz Luca, seu terceiro filho – Metrópoles

Claudia Raia dá à luz Luca, seu terceiro filho – MetrópolesInstagram/Reprodução

Claudia Raia anunciou o nascimento de seu terceiro filho, Luca. A atriz de 56 anos publicou neste domingo (12/2), a primeira foto do bebê em seu colo, ainda na maternidade, em São Paulo, logo após o parto. A criança nasceu com 48cm e 2,96kg

“Luca chegou iluminando a noite de sábado! Ele chegou por aqui no dia 11 de fevereiro, já reivindicando seu espaço. Nós demos passagem. O mundo, desde então, tem um novo colorido para nossa família”, escreveu Claudia em sua rede social.