EPR vence 1º leilão de relicitação da BR-040

Empresa arrematou o trecho de Belo Horizonte a Juiz de Fora com uma oferta de 11,21% de desconto no pedágio

11.abr.2024 (quinta-feira)



O consórcio Infraestrutura MG, liderado pela EPR, venceu nesta 5ª feira (11.abr.2024) o leilão de concessão do trecho da BR-040 que vai de Belo Horizonte (MG) a Juiz de Fora (MG). O certame foi vencido com uma proposta de 11,21% de desconto na tarifa de pedágio.

A vencedora teve a concorrência da CCR, que ofereceu um desconto de 1%, e pelo consórcio Vetor Norte, que ofereceu um desconto de 0%. Esse foi o leilão rodoviário mais concorrido do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Foi a 1ª vez que um certame do Ministério dos Transportes atraiu mais de 2 concorrentes. O consórcio Azevedo & Travassos também manifestou interesse na concessão, mas foi inabilitado.

Foi o 2º leilão rodoviário federal vencido pelo Grupo EPR, parceria entre as empresas Equipav e Perfin. Em setembro do ano passado, a companhia arrematou o Lote 2 de rodovias do Paraná. O grupo já administra outras 3 concessões rodoviárias em Minas Gerais.

O leilão foi organizado pelo Ministério dos Transportes em parceria com a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres). Foi realizado na B3 (Bolsa de Valores de São Paulo).

O edital determina R$ 8,8 bilhões em investimentos, divididos entre aporte obrigatório (R$ 5,1 bilhões) e despesas operacionais (R$ 3,6 bilhões). A extensão dessa fatia da BR-040 é de 232 km.

O trecho começa no entroncamento da rodovia com a BR-356/MG, em Belo Horizonte, até o bairro Barreira do Triunfo, em Juiz de Fora. Ao todo, 14 municípios mineiros devem ser beneficiados com a concessão. O contrato terá 30 anos de duração.

Eis os números do projeto:

164 km de duplicação; 42 km de faixas adicionais; 15 km de vias marginais; 34 correções de traçado; 18 retornos; 8 passarelas; 14 km de ciclovias. Este foi o 1º dos 4 leilões de relicitação da BR-040. A rodovia liga Brasília ao Rio de Janeiro, cortando Minas Gerais. Atualmente, os mais de 1.200 km da via estão divididos em duas concessões, que serão substituídas por 4.

Por se tratar de uma via em fase de relicitação, o edital do projeto estabelece a transição operacional entre a operadora atual (Via040) e a futura ganhadora do certame. Para isso, a nova concessionária deverá apresentar um plano de transição.

ENTENDA A RELICITAÇÃO As duas concessionárias atuais da 040 estão de saída, por isso a necessidade de relicitar toda a rodovia. A Via040, empresa do grupo Invepar que opera 936,8 km de Brasília a Juiz de Fora, devolveu a concessão ao governo.

Os outros 180,4 km de Juiz de Fora ao Rio de Janeiro são geridos pela Concer, empresa da Triunfo Participações cujo contrato de 1996 se encerrou em 2021, mas a concessionária conseguiu na Justiça o direito de seguir na operação até o novo leilão.

O governo dividiu os 2 blocos em 4:

Rio-Juiz de Fora – 180 km de extensão do Rio de Janeiro (RJ) a Juiz de Fora (MG); Juiz de Fora-BH – 232 km de extensão de Juiz de Fora (MG) a Belo Horizonte (MG); Rota dos Cristais – 595 km de extensão de Belo Horizonte (MG) Cristalina (GO); Rota do Pequi – 323 km de extensão, que incluem o trecho da BR-040 de Cristalina (GO) a Brasília (DF), além de segmentos das BRs 060 e 153 de Brasília a Goiânia (GO). O governo projeta que os 3 primeiros trechos sejam leiloados ainda em 2024. O projeto da Rota do Pequi deve ficar para o início de 2025.

Próximos leilões rodoviários previstos para 2024 A previsão é de que ocorram, ao longo de 2024, outros 12 leilões de concessões rodoviárias. Dentro da carteira de oportunidades de investimentos no setor rodoviário estão:

BR-040/GO/MG (Rota dos Cristais)

Trecho: Cristalina/GO – Belo Horizonte/MG; Extensão: 595 km; Leilão: 2º trimestre; Investimento previsto: R$ 6,12 bilhões. BR-153/262/GO/MG (Rota Sertaneja)

Trecho: Hidrolândia/GO – Div. MG/SP – Uberaba/MG; Extensão: 530,6 km; Leilão: 2º trimestre; Investimento previsto: R$ 5,33 bilhões. BR-262/MG (Rota Zebu)

Trecho: Uberaba/MG – Betim/MG; Extensão: 438,9 km; Leilão: 2º trimestre; Investimento previsto: R$ 4,29 bilhões. BR-381/MG

Trecho: Belo Horizonte/MG – Governador Valadares/MG; Extensão: 304 km; Leilão: 3º trimestre; Investimento previsto: R$ 6,03 bilhões. Lote 3 (Rodovias Integradas do Paraná)

Trecho: BR-369/373/376/PR e PR-170/323/445/090; Extensão: 569,2 km; Leilão: 3º trimestre; Investimento previsto: R$ 11,1 bilhões. Lote 6 (Rodovias Integradas do Paraná)

Trecho: BR-163/277/PR e PR-158/180/182/280/483; Extensão: 646,3 km; Leilão: 3º trimestre; Investimento previsto: R$ 12,95 bilhões.