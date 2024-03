Líderes mundiais reagem à reeleição de Putin na Rússia

Países como Estados Unidos, Ucrânia e Polônia adotam tom crítico ao pleito que assegurou permanência do líder russo no poder

Vladimir Putin está no poder desde 1999, alternando entre primeiro-ministro e presidente da Rússia reprodução/Tucker Carlson Tonight – 8.fev.2024

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, de 71 anos, venceu as eleições e seguirá no comando do país pelo menos até 2030. Com a confirmação da reeleição, Putin superará o tempo de governo de Josef Stalin, que liderou a União Soviética por 28 anos e 11 meses (1924-1953).

O atual mandatário governa a Rússia há quase 25 anos. Será seu 5º mandato.

Alguns países se manifestaram sobre a reeleição do líder russo, que está no poder desde 1999. Eis algumas reações abaixo:

Estados Unidos A Casa Branca se pronunciou em tom crítico. “As eleições obviamente não são livres nem justas, dada a forma como o Sr. Putin prendeu os adversários políticos e impediu que outros concorressem contra ele”.

Ucrânia O presidente Volodymyr Zelensky criticou o processo eleitoral russo. Disse que Putin faz uma “imitação de eleições” e que não há “legitimidade”.

Zelensky ainda declarou que comete “crime” ao ocupar territórios ucranianos. Eis a mensagem abaixo:

These days, the Russian dictator imitates another “elections.” Everyone in the world understands that this person, like many others throughout history, has become sick with power and will stop at nothing to rule forever.

There is no evil he would not do to maintain his personal… pic.twitter.com/zu1see37kl

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 17, 2024

Alemanha O Ministério de Relações Exteriores do país disse que “a pseudo-eleição na Rússia não é livre nem justa”.

Reino Unido O ministro de Relações Exteriores, David Cameron, chamou a realização das eleições de “ilegal e injusta”.

Polônia O Ministério de Relações Exteriores disse que a votação foi realizada em “condições de extrema repressão contra a sociedade, impossibilitando uma escolha livre e democrática”.