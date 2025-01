Escritora que perdeu braço em ataque de pit-bulls usa prótese biônica

A escritora Roseana Murray, atacada por três pit-bulls em Saquarema, Rio de Janeiro, em abril do ano passado, mostrou em suas redes sociais o processo de adaptação com a prótese biônica que está usando no braço direito.

Roseana, que perdeu o membro no ataque dos animais, apelidou a prótese de Blue, em homenagem a um cavalo que teve. “A adaptação é ou parece ser muito difícil. Outro grande aprendizado!”, disse ela.

Em outra publicação, ela comemorou ter conseguido segurar uma xícara de café: “No terceiro dia com a Blue, consegui aguentar duas horas!! E segurar uma xícara. E uivei como loba, de felicidade”.

O que aconteceu?