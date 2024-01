Esloveno é assassinado na frente da família em Santos

Um crime chocante ocorreu em Santos, no litoral de São Paulo, onde o esloveno Dejon Kovac, de 43 anos, foi assassinado na frente de sua família brasileira. As imagens do circuito de segurança revelaram o momento em que a vítima chegava ao prédio onde morava, acompanhado de sua esposa e filho de quatro anos, que presenciaram o crime. Ao parar sua bicicleta para abrir o portão de entrada, a família foi surpreendida por um homem encapuzado, que atirou em Dejon e fugiu imediatamente. Apesar dos esforços para socorrê-lo, a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital local. Após o crime, um morador da região registrou a movimentação e a chegada das equipes de resgate e autoridades no local. Segundo ele, foram ouvidos quatro disparos. A polícia está investigando o caso e considera a possibilidade de vingança ou acerto de contas como motivação. No entanto, todas as hipóteses estão sendo consideradas. Não foi descartada a participação de outras pessoas. As câmeras de segurança do prédio onde Dejon residia podem ser cruciais para a identificação do autor dos disparos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp