PF suspende serviço online de emissão de passaporte após suspeita de tentativa de invasão em site

Na tarde de quarta (17) a Polícia Federal informou que o serviço de agendamento online para emissão de passaporte está temporariamente fora do ar. Na manhã desta quinta-feira (18), a instituição divulgou que investiga uma tentativa de invasão ao site e, por isso, o serviço foi bloqueado, ainda sem previsão de normalização. Os agendamentos já realizados serão atendidos normalmente nas datas e horários marcados. Para aqueles que não têm viagem programada nos próximos 30 dias, a recomendação é aguardar a normalização do sistema. A Polícia Federal orienta que os viajantes que comprovadamente necessitam do passaporte nos próximos dias devem enviar a documentação comprobatória da urgência para uma unidade emissora mais próxima. A instituição ressalta que os agendamentos já feitos serão mantidos e atendidos conforme o previsto. Aqueles que não têm viagem marcada para breve devem aguardar a regularização do serviço antes de tentar agendar a emissão do documento.

A PF destaca a importância de seguir as orientações e aguardar a normalização do sistema antes de tentar agendar a emissão do passaporte. Para os casos de urgência, é necessário enviar a documentação comprobatória para uma unidade emissora de passaporte. A Polícia Federal não divulgou previsão para a volta do serviço de agendamento online, mas garante que está trabalhando para resolver a questão o mais rápido possível. É fundamental que os cidadãos estejam atentos às atualizações sobre a disponibilidade do serviço.

Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA