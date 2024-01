Especialistas podem facilitar a obtenção de autorizações cirúrgicas para bariátricas

De acordo com Rodolfo Damasceno, algumas estratégias não apenas simplificam os processos administrativos, mas também têm um impacto significativo na vida e na saúde dos pacientes

A demanda por cirurgias bariátricas tem crescido significativamente ao longo dos anos, refletindo uma preocupação global da população com a saúde e o bem-estar. No entanto, o processo para obter autorizações cirúrgicas para esses procedimentos pode ser complexo e desafiador.

É nesse ponto que as estratégias para a obtenção de autorizações cirúrgicas se destacam, não apenas para cirurgias bariátricas, mas também para procedimentos estéticos.

O Complexo cenário das autorizações cirúrgicas

O processo para obter autorizações cirúrgicas é, muitas vezes, uma jornada árdua. De acordo com Rodolfo Damasceno, especialista em estratégias de autorizações cirúrgicas, pacientes que buscam procedimentos bariátricos frequentemente enfrentam barreiras devido a requisitos específicos das operadoras de saúde. “Exigências como histórico médico detalhado, avaliações psicológicas e demonstrações de tentativas de tratamentos convencionais para perda de peso podem ser necessárias para a aprovação”, relata.

Para o especialista, a não obtenção de autorizações cirúrgicas apresentam um impacto direto na saúde e no bem-estar dos pacientes. “Em particular, para pacientes que buscam cirurgias bariátricas, a rapidez no processo de autorização pode ser crucial. Afinal, a demora pode prolongar o sofrimento do paciente, aumentar os riscos associados à obesidade e prejudicar a eficácia do tratamento”, pontua.

Além disso, para muitos pacientes, a bariátrica é parte de um processo mais amplo, onde cirurgias plásticas associadas são necessárias para lidar com o excesso de pele resultante da perda de peso. “Nesses casos, a sincronização das autorizações para os diferentes procedimentos é fundamental para garantir uma jornada cirúrgica eficiente e segura para o paciente”, alerta.

O papel das estratégias facilitadoras

É nesse ponto que entra a expertise de profissionais como Rodolfo Damasceno, que possuem conhecimento para navegar pelos processos das operadoras e agilizar as autorizações cirúrgicas.

Além de preparar minuciosamente a documentação necessária, assegurando que todos os requisitos das operadoras sejam atendidos desde o início do processo, esse tipo de especialista é responsável por tornar toda a jornada mais simples. “Estabelecer uma comunicação eficaz entre os médicos, operadoras de saúde e pacientes é fundamental para garantir transparência e compreensão mútua”, declara.

Rodolfo acredita que as estratégias que facilitam autorizações cirúrgicas têm um papel vital, garantindo que os pacientes passem pelas burocracias necessárias de forma eficiente, minimizando a espera e contribuindo para uma jornada cirúrgica mais segura e satisfatória. “Essas técnicas não apenas simplificam os processos administrativos, mas também têm um impacto direto na vida e na saúde dos pacientes”, finaliza.

Sobre Rodolfo Damasceno

Empreendedor com uma década de atuação na área de saúde, Rodolfo possui ampla expertise em estratégias de autorizações cirúrgicas junto às operadoras de saúde. Destaca-se por sua significativa contribuição, destravando mais de 1.000 processos cirúrgicos e auxiliando médicos cirurgiões em diversas especializações.

O especialista também é criador do Método RD3x, um impulsionador para a qualidade de vida dos Médicos Cirurgiões, evidenciado pelo seu impacto notável em triplicar o número de cirurgias autorizadas.

Acesse o instagram