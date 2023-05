‘Espero voltar a dançar sem sentir dor’, diz Lore Improta sobre neuroma

A dançarina e influenciadora Lore Improta compartilhou nesta quinta-feira (4) com os seus seguidores registros de uma visita ao médico responsável pelo seu tratamento contra a doença Neuroma de Morton, que tem nos dois pés. Lore estava apreensiva antes da consulta, que revelou que os neuromas estão diminuindo.

Desde o final de 2022, quando recebeu o diagnóstico, a dançarina divide com os fãs sua trajetória de tratamentos. A doença provoca inflamações nos nervos dos pés, causando dor, ardência e dormência.

Segundo Lore, dois neuromas já diminuíram de tamanho com os tratamentos, mas um ainda insiste em não apresentar melhora. “Espero conseguir voltar a não sentir dor, espero voltar a dançar sem sentir dor”, desabafou Lore.

“Dançar é complicado e também usar salto alto. Eu sinto muita dor e fico sem equilíbrio. Por isso eu prefiro usar tênis, mas se for tênis que aperta muito os dedos, também incomoda bastante”, explicou a dançarina.

Lore contou ainda que o próprio tratamento é doloroso. Na consulta desta quinta, ela passou por mais uma sessão de um procedimento chamado de “bloqueio”, com aplicação de ácido hialurônico e corticoide.

“Não é fácil, viu? Não é massagem; dói! Eu passo mal, tenho sensação de desmaio, eu sou frouxa. Estou me tremendo todinha. Mas eu não desmaiei! Eu tive um parto normal, então eu tenho que aguentar!”, descreveu.

Lore disse ainda que agora deve passar uns dias “em off”, já que a recuperação após o procedimento, segundo ela, também é dolorosa. “Agora é ficar com os pés para cima para melhorar ainda mais”, finalizou.

Em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, Lore compartilha as dores e os tratamentos nos bastidores do Carnaval, período em que usou e abusou dos pés e dos saltos. Ela chegou a desfilar pela escola de samba Unidos da Viradouro, no Rio de Janeiro.